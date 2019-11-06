Россия отказалась помогать США с сирийской нефтью

Россия не станет взаимодействовать с США по вопросу безопасной добычи нефти в Сирии. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин, передает «Интерфакс».

«Мы по данному вопросу, по вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать то, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенное присутствие американских войск в нефтеносном регионе Сирии с целью обеспечить безопасность месторождений.

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Ранее 6 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что размещение в Сирии новых военных баз США может привести к новым рискам атак на российские и сирийские патрули в регионе.

5 ноября Вершинин уже высказывался на эту тему: он отметил, что этот шаг американской стороны неприемлем и противоречит международному праву.

Ранее турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о том, что американские военные перебросили строительную технику, солдат и тяжелое вооружение в провинцию Дейр эз-Зор для строительства там двух новых военных баз.

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