В России назвали риски размещения военных баз США в Сирии

Размещение американских военных баз в Сирии создаст риски случайных атак на сирийские и российские патрули в регионе. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 6 ноября.

«Понятно, что США убеждены, что им закон по определению не писан как "исключительной нации". Но помимо сугубо юридических "неудобств" есть еще и иные опасности», — заявил Косачев.

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Так сенатор прокомментировал информацию о соответствующих планах США. Он также подчеркнул, что военная атака на территории ближневосточного государства будет считаться военной агрессией.

«И если, не дай Бог, будут жертвы или эскалация конфликта, то все это будет исключительно на совести военных "нефтезащитников" из США», — добавил парламентарий.

5 ноября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, комментируя строительство новых баз США в Сирии, заявил, что это противоречит нормам международного законодательства.

Ранее турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о том, что американские военные перебросили строительную технику, солдат и тяжелое вооружение в провинцию Дейр эз-Зор для строительства там новых военных баз.

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