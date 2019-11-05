США построят новые военные базы в Сирии

Соединенные Штаты начали строительство двух новых военных баз в богатом нефтью регионе Сирии. Об этом во вторник, 5 ноября, со ссылкой на местные источники сообщает Anadolu.

По данным агентства, американцы перебросили в провинцию Дейр эз-Зор на севере Сирии от 250 до 300 солдат, строительную технику, а также бронетехнику и тяжелое вооружение.

2 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что США сохранят контроль над нефтью в Сирии. Как уточнил американский генерал Марк Милли, военные будут патрулировать нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

26 октября в Минобороны России обвинили США в контрабанде сирийской нефти. В российском военном ведомстве рассказали, что бензовозы с сырьем охраняются американскими военными и сотрудниками ЧВК США.

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