Трамп заявил о сохранении американцами контроля над нефтью в Сирии

США не собираются патрулировать границы Сирии, однако сохранят контроль над нефтью. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам Трампа, патрулировать сирийскую границу «могут другие», в частности, Турция воевала в этом регионе «тысячи лет». «Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — заявил президент.

Однако США оставили своих солдат в Сирии, поскольку сохраняют за собой нефть. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — пояснил Трамп.

При этом Вашингтон продолжает взаимодействие и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. На вопрос, состоится ли 13 ноября визит турецкого президента в Вашингтон, Трамп ответил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган «хочет приехать». «У нас очень хорошие отношения», — заверил американский лидер.

Ранее глава Сирии Башар Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США, поскольку он «наиболее прозрачен». «Он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем очевидный враг?» — отметил Асад.

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