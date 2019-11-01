Асад назвал Трампа лучшим президентом

Глава Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Асад пояснил, что считает Трампа лучшим американским лидером не из-за хорошей политики, а потому, что он «наиболее прозрачен». «Он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — отметил глава Сирии.

Он также назвал президентов США преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.

В мае прошлого года Асад назвал американского лидера непоследовательным политиком. Он также прокомментировал слова Трампа, назвавшего его животным в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе. Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре. Он добавил, что подобные высказывания его лично не задевают. «Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — отметил он.

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