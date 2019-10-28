Место ликвидации главаря ИГ сняли с воздуха

В сети появилось снятое с беспилотника видео того места, где был ликвидирован лидер группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. На кадры агентства Anadolu обратил внимание портал «Русская весна».

На видео запечатлены обломки здания в окружении палаток. Как отмечается, оно снято в сельской местности сирийской провинции Идлиб, по которому, согласно заявления американского правительства, военная авиация нанесла ракетный удар.

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Ранее в сети появилось снятое с земли видео места предполагаемой ликвидации лидера ИГ. На ней видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США устранили в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Во время спецоперации, которая прошла 26 октября, также были уничтожены его подручные и значительное число боевиков. Сам аль-Багдади при этом подорвал пояс смертника.

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