Место ликвидации главаря ИГ сняли с воздуха

В сети появилось снятое с беспилотника видео того места, где был ликвидирован лидер группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. На кадры агентства Anadolu обратил внимание портал «Русская весна».
На видео запечатлены обломки здания в окружении палаток. Как отмечается, оно снято в сельской местности сирийской провинции Идлиб, по которому, согласно заявления американского правительства, военная авиация нанесла ракетный удар.
Ранее в сети появилось снятое с земли видео места предполагаемой ликвидации лидера ИГ. На ней видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.
27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США устранили в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Во время спецоперации, которая прошла 26 октября, также были уничтожены его подручные и значительное число боевиков. Сам аль-Багдади при этом подорвал пояс смертника.