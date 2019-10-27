Появились кадры с наблюдающим за ликвидацией аль-Багдади Трампом

Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп наблюдает за уничтожением лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

На кадре Трамп сидит во главе стола. Рядом с ним находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны США Марк Эспер, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и председатель Объединенного комитета начальника штабов Марк Милли.

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На столе перед ними лежат ноутбуки, телефоны и разноцветные кабели для подключения к интернету.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

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