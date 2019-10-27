В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности. Об этом в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова сообщает «Интерфакс».

Конашенков отметил, что количество участников операции нарастает, при этом у всех них есть «абсолютно противоречивые потребности». Все это вызывает вопросы и сомнения как в реальности операции, так и в ее успехе.

Как следует из заявления, российское военное ведомство не располагает достоверной информацией об американской операции в Идлибе по ликвидации аль-Багдади.

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Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного «халифа» и лидера ИГ.

В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ также подтвердили.

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