Появились подробности ликвидации главаря ИГ

На месте ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на медицинские источники.

Отмечается, что операция проводилась четыре часа в два этапа. В ней были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. По данным агентства, американские военные в течение полутора часов наносили удары вблизи деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб. Затем вертолеты покинули район, а через полчаса вернулись, возобновили бомбардировки и высадили спецназ.

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В результате операции один дом в деревне был полностью уничтожен, также сгорели несколько палаток.

Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ подтвердили.

Утром 27 октября в Белом доме заявили, что Трамп сделает «важное заявление». Предполагалось, что оно будет касаться Абу Бакра аль-Багдади.

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