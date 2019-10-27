Анонсировано «важное заявление» Трампа

Президент США Дональд Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Американский лидер выступит с речью в 9 часов утра по местному времени (16:00 по Москве). Гидли не уточнил, о чем будет идти речь, однако предполагается, что заявление Трампа будет касаться лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее 26 октября Трамп опубликовал в Twitter загадочную запись. Он написал, что произошло нечто грандиозное, но не уточнил, что именно.

Также Newsweek со ссылкой на представителей Минобороны США и Белого дома сообщил, что американски военнослужащие провели спецоперацию, в результате которой аль-Багдади был ликвидирован. Официально эту информацию пока не подтвердили, ведомства продолжают проверять данные.

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