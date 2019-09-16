Лидер ИГ рассказал о планах на будущее

Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации. Об этом со ссылкой на связанные с террористами средства массовой информации сообщает агентство Reuters.

«Работа идет на разных фронтах ежедневно», — говорит на записи аль-Багдади. В ней же он упоминает различные регионы, в частности, Мали и Левант, но не говорит ничего о датах и сроках.

Это первое публичное сообщение лидера террористов с весны этого года. До этого он не выступал более пяти лет. 29 апреля в интернете появилось видео с его участием.

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На его кадрах аль-Багдади с изменившейся с 2014 году внешностью — он потолстел и перекрасил бороду — обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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