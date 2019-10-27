Стало известно о ликвидации лидера «Исламского государства»

Военнослужащие США провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на представителя армии, знакомого с результатами операции.

Издание утверждает, что Министерство обороны США «с высокой уверенностью» передало в Белый дом информацию о том, что в результате операции удалось ликвидировать «ценную целью», которой и был аль-Багдади. Ведомство продолжает проверку этой информации.

По словам источников издания, спецоперация была проведена в субботу, 26 октября. Место боевых действий некоторое время находилось под наблюдением военных. Сообщается, что Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

Reuters сообщает, что президент США Дональд Трамп намерен сделать важное заявление в воскресенье, 27 октября, в 9 часов утра (16:00 по Москве). Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли не уточнил, о чем будет сказано в обращении президента, однако некоторые СМИ предполагают, что заявление Трампа будет касаться лидера ИГ аль-Багдади.

Ранее 26 октября Трамп опубликовал в Twitter загадочную запись. Он написал, что произошло нечто грандиозное, но не уточнил, что именно.

16 сентября была опубликована аудиозапись, где аль-Багдади рассказывает о дальнейших планах своей организации. Это первое публичное сообщение лидера террористов с весны этого года. До этого он не выступал более пяти лет.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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