Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного «халифа» лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает ABC News.

«США привлекли к ответственности "террориста номер один". Абу Бакр аль-Багдади мертв», — заявил глава государства и отметил, что ликвидацией занимались силы специальный операций страны.

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Он также сообщил, что помимо главаря террористов были уничтожены его подручные и значительное число боевиков. Сам аль-Багдади во время спецоперации подорвал пояс смертника. «Он умер как трус, убегая и плача», — подчеркнул президент.

В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей.

Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ также подтвердили.

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