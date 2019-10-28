Фото с наблюдающим за ликвидацией аль-Багдади Трампом назвали постановкой

Фотографию, на которой президент США Дональд Трамп наблюдает за уничтожением лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, может быть постановочной. Об этом сообщает The Independent.

В частности, отмечается, что на столе есть масса кабелей локальной сети, которые, по-видимому, не подключены. По мнению некоторых журналистов, изображение резко контрастирует с фотографией 2011 года, на которой тогдашний президент США Барак Обама вместе с его командой наблюдал за операцией по устранению террориста Усамы бен Ладена: например, они были одеты в менее формальную одежду, их лица были напряжены и сосредоточены на наблюдении за тем, что происходит на экране вне кадра. Различия привели к тому, что многие критики обвиняют Трампа в постановочном фото.

На кадре, который Белый дом выложил 27 октября, Трамп сидит во главе стола. Рядом с ним находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны США Марк Эспер, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. На столе перед ними лежат ноутбуки, телефоны и разноцветные кабели для подключения к интернету.

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

27 октября Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 детей. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru