Кремль отреагировал на заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о подтверждении ликвидации лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Он посоветовал ориентироваться на заявление Минобороны, сообщает ТАСС.

«Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова», — сказал Песков.

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Как сообщалось ранее, в Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ. Конашенков отметил, что количество участников операции нарастает, при этом у всех них есть «абсолютно противоречивые потребности». Все это вызывает вопросы и сомнения как в реальности операции, так и в ее успехе.

Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября.

Позже президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. По его словам, в результате операции не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Американский лидер поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу.

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