Трамп раскрыл подробности ликвидации главаря ИГ

США уверены в гибели самопровозглашенного «халифа», лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, поскольку провели тест ДНК. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишут РИА Новости.

По словам Трампа, в спецоперации по ликвидации главаря ИГ принимали участие восемь вертолетов и большая группа блестящих военных. Как рассказал американский лидер, воздушные судна летели очень низко и быстро, встретились с локальным огнем, который очень быстро подавили. Он добавил, что за ходом спецоперации наблюдал в прямом эфире.

Трамп отметил, что за аль-Багдади наблюдение шло последние две недели, он постоянно менял место пребывания, но в какой-то момент осел в большом жилом комплексе, оборудованном подземными тоннелями. В дом спецназ США проник через дыру в стене, которую взорвал.

Ранее, 27 октября, Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. Помимо самого главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника. «Он умер как трус, убегая и плача», — отмечал президент США.

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Отдельно глава государства сообщил о роли России в ликвидации главаря ИГ. По его словам, российские военные пропустили американские вертолеты над контролируемой ими территорией Сирии. Как отметил американский лидер, они не знали о цели спецоперации, но США их предупредили.

Как отмечало издание Newsweek, американский президент одобрил операцию за неделю до ее проведения. Спецоперация была проведена в субботу, 26 октября.

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