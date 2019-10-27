Трамп рассказал о роли России в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «отлично» повела себя, пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации самопровозглашенного «халифа», лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в воскресенье, 27 октября, передает РИА Новости.

По его словам, США заранее сообщили российской стороне о спецоперации в Сирии, но не уточняли ее цель. «Они не знали, какая была миссия, но они знали, что мы пролетаем над территорией, где у них был огневой потенциал», — сообщил Трамп.

Отдельно американский лидер поблагодарил Турцию, Ирак, Сирию и сирийских курдов за поддержку, которые они оказали США в «очень опасной миссии».

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Ранее, 27 октября, Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. Помимо самого главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника. «Он умер как трус, убегая и плача», — подчеркнул президент США.

Как отмечало издание Newsweek, Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. Спецоперация была проведена в субботу, 26 октября.

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