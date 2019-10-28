Раскрыт способ опознания тела убитого лидера ИГ

Американские военные использовали специальные машины для анализа ДНК, чтобы опознать тело убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Как рассказал изданию профессор Дэвид Кайе, подобные машины в настоящее время используются некоторыми государственными и местными властями. Они помогают получить результат ДНК-теста примерно через 90 минут. Однако окончательные выводы основаны также и на других факторах, в частности, анализе внешности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уверены в гибели Абу Бакра аль-Багдади, поскольку провели тест ДНК. В то же время он сообщил, что во время спецоперации лидер ИГ подорвал пояс смертника.

Ликвидацию аль-Багдади Трамп подтвердил 27 октября. В операции были задействованы силы специальных операций страны. В результате действий, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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