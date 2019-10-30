США одобрили санкции против Турции

Палата представителей конгресса США одобрила санкции против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на нижнюю палату конгресса.

Инициатива PACT Act (Protect Against Conflict by Turkey Act — Закон о защите от конфликта со стороны Турции, — прим. «Ленты.ру») призывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к поставке оружия для военной операции в Сирии. США заморозят активы этих граждан и запретят им въезд на свою территорию.

Ограничения коснутся министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Также конгрессмены хотят ввести санкции против государственного банка Halkbank из-за причастия к сделкам с участием оборонной промышленности Турции.

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Также конгресс обязал МИД, Минфин и разведку США предоставить информацию о доходах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов его семьи.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции в Сирии «Источник мира» на пять дней. Однако днем 18 октября Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.

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