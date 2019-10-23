Трамп пообещал снять санкции с Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет с Турции санкции. Причиной для этого он назвал остановку военной операции Анкары на севере Сирии, сообщает Reuters.

Трамп рассказал, что турецкие власти пообещали ему, что заключенное ранее перемирие превратится в постоянный мир. «Санкций не будет до тех пор, пока Турция не сделает что-то, что меня расстроит», — сказал глава США, выступая перед журналистами у Белого дома. Он подчеркнул, что право вновь ввести ограничительные меры остается за Соединенными Штатами.

По его словам, США оставят какую-то часть своих войск в Сирии — но лишь затем, чтобы охранять нефтяные месторождения, а не воевать на чьей-либо стороне. Президент призвал другие страны участвовать в том, что происходит в стране.

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Он также отметил, что Турция оказалась больше заинтересована в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), чем в победе над курдами. Приняв решение об остановке операции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспособствовал благосостоянию своей страны, считает Трамп.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. После известий о планах Турции США отказались вступаться за курдов и вывели войска с севера Сирии.

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