США исключили войну с Турцией из-за курдов

США не вступят в военный конфликт с Турцией, заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.

Министр обороны напомнил, что Анкара является давним союзником Вашингтона по НАТО.

Также Эспер отметил, что США возложат на Турцию ответственность за военные преступления против курдских формирований. Он добавил, что курдам необходимо дать дополнительное время, чтобы успеть покинуть зону безопасности на северо-востоке Сирии до возобновления военной операции Турции.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Ранее Майк Помпео заявил, что в случае необходимости США могут применить военную силу против Турции, однако не сказал, что именно может к этому привести. По его словам, в качестве ответа американская сторона может применить экономические силы и дипломатические полномочия, что является более предпочтительным, чем война.

Отношения между сторонами обострились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и другими курдскими вооруженными формированиями. США, ранее поддерживавшие курдов, заявили, что выводят свои войска из зоны действий турецких войск.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



