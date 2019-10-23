Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Турецкая операция «Источник мира» в Сирии приостановлена, но не окончена и может возобновиться в случае необходимости. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Дипломат сказал, что 22 октября США передали информацию о том, что курдские формирования, которых Анкара считает «террористическими», полностью покинули зону проведения операции. По словам Чавушоглу, после этого Турция временно приостановила активные действия. При этом у Турции все еще остается много работы, в частности, необходимость «зачистить мины-ловушки и схроны».

Материалы по теме Турция прекратила военную операцию в Сирии Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?

Накануне, 22 октября, сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru