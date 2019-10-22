Россия объявила об окончании турецкой операции в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь все будет зависеть от отвода курдских вооруженных формирований. Он добавил, что Россия и Турция привержены переговорам по Сирии в астанинском формате.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его стране не нужны чужие территории. Он ожидает, что начиная с 23 октября все курдские силы в этой стране будут находиться за пределами 30-километровой зоны от турецкой границы.

До этого Путин подчеркнул, что ситуация «на земле» в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.

В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара ставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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