Эрдоган отказался от захвата чужих территорий после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его стране не нужны чужие территории. Об этом передает РИА Новости.

Турецкий лидер отметил, что детально рассказал Путину о турецкой операции «Источник мира» в Сирии. Эрдоган ожидает, что начиная с 23 октября все курдские силы в этой стране будут находиться за пределами 30-километровой зоны от турецкой границы. При этом Эрдоган отметил, что «нам не нужны чьи-то территории», и выступает за сохранение территориальной целостности Сирии.

До этого Путин подчеркнул, что ситуация «на земле» в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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