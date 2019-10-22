Путин сделал заявление после шестичасовых переговоров с Эрдоганом

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств вели диалог, в том числе один на один, более шести часов, сообщает РИА Новости.

После переговоров Путин заявил, что Эрдоган подробно разъяснил ему цели и задачи турецкой военной операции в Сирии, а также отметил, что Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности сирийского государства.

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Российский лидер подчеркнул, что ситуация «на земле» в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Путин добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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