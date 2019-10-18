Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии

На намеченных на 22 октября переговорах между Россией и Турцией в Сочи не будет представителей правительства Сирии. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«Нет, они не будут присутствовать там или участвовать в них», — ответил турецкий лидер на соответствующий вопрос.

Эрдоган также прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада о готовности сирийских сил противостоять турецкой агрессии. «Мы достигли договоренности по Сирии не с режимом Башара Асада, а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет», — сказал он.

Материалы по теме Пришел и остался Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Ранее 18 октября сообщалось, что Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа. По прозвучавшему в тот же день заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Москва дала Анкаре гарантию того, что на севере Сирии не останется курдских боевиков.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Однако днем 18 октября сообщалось, что Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Дипломатические отношения Турции и Сирии были разорваны в 2011 году после начала в последней гражданской войны и последовавшего наплыва в Турцию сирийских беженцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru