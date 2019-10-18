Турция опровергла срыв перемирия в Сирии

Турецкая военная операция на севере Сирии в настоящее время не ведется, перемирие соблюдается. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 18 октября, передает Anadolu.

По его словам, договоренность о прекращении огня в силе, ни о каких боях речи быть не может. «Все это ложь и дезинформация», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган добавил, что Анкара внимательно следит за реализацией договоренностей, и курды за пять дней должны покинуть обозначенную Турцией «зону безопасности». Он также добавил, что процесс проходит в тесной координации с США, ведутся переговоры на уровне делегаций.

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Ранее 18 октября сообщалось, что в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии были зафиксированы обстрелы и стрельба. По данным СМИ, огонь был открыт из турецкого города Джейланпынар. Курды также заявляли, что турецкая сторона помимо артиллерии использует беспилотники.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой «зоны безопасности». При этом стороны пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с ИГ и Рабочей партией Курдистана. Последняя запрещена в Турции как террористическая, к ней Анкара причисляет представителей сирийского курдского «Демократического союза» и YPG.

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