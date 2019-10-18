Эрдоган резко ответил на благодарность Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил в Twitter на пост американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поблагодарил Эрдогана в связи с приостановкой операции в Сирии.

«Еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества», — написал Эрдоган. Он выразил уверенность, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира в регионе.

Вечером 17 октября стало известно, что Турция и США договорились приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. В течение этого времени турецкие войска не будут наступать и позволят курдам отступить за границы нейтральной зоны.

В связи с этим Трамп поблагодарил Эрдогана в Twitter и заявил, что будут спасены миллионы жизней. Позже глава Соединенных Штатов назвал президента Турции «чертовски хорошим лидером» и своим другом.

Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии 9 октября. Операция «Источник мира» направлена против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!