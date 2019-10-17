Трампа заподозрили в сумасшествии из-за письма Эрдогану

То, как составлено письмо президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, свидетельствует о том, что американский лидер «глубоко нездоров». Такое мнение выразил в Twitter политический историк Брэд Симпсон, внимание на его пост обратил журнал Newsweek.

«Я историк внешней политики США. Я читал очень много писем президентов США иностранным лидерам, и я никогда не читал письма столь бесконтрольного, угрожающего, странного, столь игнорирующего базовый этикет. Трамп глубоко, глубоко нездоров», — говорится в сообщении Симпсона.

В последующих постах он объяснил беспрецедентность этого письма: по его мнению, письмо глава США надиктовывал лично и отправил через секретаря без каких бы то ни было корректировок со стороны ответственных за это чиновников и институтов — во всех предыдущих случаях даже экстренные письма согласовывались с компетентными сотрудниками Белого дома.

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Симпсон считает, что это письмо свидетельствует о разрушении политического процесса в США: «Президент просто импровизировал без участия советников. При участии сколь-нибудь компетентного, серьезного эксперта такого бы не произошло. Он бы не подписал это письмо», — написал он.

Ранее 17 октября сообщалось, что Эрдоган проигнорировал и выбросил письмо Трампа. До этого стало известно, что Трамп направил ему письмо в день начала турецкой операции в Сирии. В нем он призвал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции. В черный список внесены турецкие Министерство энергетики и Минобороны, под ограничения также попали три должностных лица.

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