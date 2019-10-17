Эрдоган выбросил письмо Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Как рассказали собеседники издания, глава государства «получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину».

Ранее стало известно, что Трамп направил письмо в день начала турецкой операции в Сирии. В нем он призвал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

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15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции. В черный список внесены турецкие Министерство энергетики и Минобороны, под ограничения также попали три должностных лица.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции как террористическая) и группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и его вооруженные «Отряды народной самообороны». Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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