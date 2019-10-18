Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов

Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает «Интерфакс» со ссылкой на британское телевидение.

«Нам все равно, кто будет по ту сторону границы — Россия, [сирийский] режим или США. Наши ожидания ясны: не должно быть ни одного террориста на другой стороне границы», — приводит агентство его слова.

Речь идет о бойцах «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» — обе эти организации признаны в Турции террористическими.

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Ранее 18 октября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы боевики YPG могли отступить за границы 30-километровой «зоны безопасности». При этом стороны пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Эрдоган объявил о начале операции против Рабочей партии Курдистана и ИГ 9 октября. Удары по позициям курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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