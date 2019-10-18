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Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам

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Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара хотела бы достичь с Москвой договоренностей по выводу курдских формирований из сирийского города Манбиджа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, Турция хочет добиться разумного соглашения с Россией. Эрдоган отметил, что если члены Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции как террористическая) будут вычищены с территорий, которые контролирует сирийский режим, а Манбидж окажется под контролем властей Сирии, то у Анкары не будет причины для беспокойства.

Эрдоган планирует обсудить этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.

Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России)

Эрдоган объявил о начале операции против Рабочей партии Курдистана и ИГ 9 октября. Удары по позициям курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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