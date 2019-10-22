Эрдоган выложил карту перед Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выложил на стол карту. Видео опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, что лидеры двух стран сидят на диванах, перед Эрдоганом на столе лежит красная папка с документами и картой.

Переговоры Путина и турецкого лидера по Сирии начались в Сочи 22 октября. Перед началом встречи президент России назвал ситуацию в Сирии очень острой. Он также выразил надежду на то, что достигнутый уровень российско-турецких отношений сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов.

Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции для борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». В тот же день состоялась телефонная беседа Путина и Эрдогана, в ходе которой президент РФ призвал турецкого коллегу действовать осторожно.

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