Начались сложные переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры будут сложными, передает РИА Новости во вторник, 22 октября.

Перед началом встречи российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию в Сирии очень острой. Он также выразил надежду на то, что достигнутый уровень российско-турецких отношений сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов.

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Ранее во вторник Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит турецкого лидера, выразил надежду на то, что Эрдоган проинформирует о своих дальнейших планах по военной операции «Источник мира». Представитель Кремля также отметил, что действия турецкой стороны не должны мешать политическому урегулированию в САР.

О начале военной операции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». В тот же день состоялась телефонная беседа Путина и Эрдогана, в ходе которой президент РФ призвал турецкого коллегу действовать осторожно.

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