Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Корреспондент издания побывал на базе под Манбиджем, которую американским солдатам пришлось покинуть после начала турецкой операции в регионе. В частности, на территории лагеря были обнаружены служебная документация, личные вещи бойцов, а также сервер с жесткими дисками. Кроме того, американцы оставили в опорном пункте флаг Центрального командования спецоперациями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), который стал символом движения за независимость Техаса в XIX веке.

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По словам журналиста Евгения Поддубного, ротация американских солдат больше напоминала бегство. «Уходили американские военные так, как будто на них шла Орда. То есть не уходили, а бежали. Хотя никто их не торопил. Бросили много чего на опорнике…И вот оставили историческую реликвию. Флаг техасских повстанцев. Для жителей когда-то дикого запада почти священная реликвия», — написал он на своей странице в Instagram.

Один из бойцов оставил на базе набор для чистки оружия и личный жетон, который обязан носить на себе. Тем самым солдат нарушил негласное правило, запрещающее оставлять этот знак, отмечает «Комсомольская правда».

Ранее 20 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон перебросит в западный Ирак около тысячи солдат из Сирии. По словам министра, переброска войск осуществляется самолетами по воздуху, а также по земле — конвоями. Весь процесс передислокации займет несколько недель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». После начала операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции во главе с США. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев.

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