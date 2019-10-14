Военных США срочно эвакуировали из Сирии в Ирак

Солдат международной коалиции во главе с США эвакуировали с севера Сирии в Ирак. Об этом сообщает корреспондент сирийского агентства SANA.
По его данным, в общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев. Их переправляют в Ирак по воздуху: с аэродрома в сельской местности в районе города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны. О других подробностях эвакуации пока не сообщается.
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями. До этого президент США Дональд Трамп приказал силам своей страны покинуть северную часть Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.