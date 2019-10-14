Турецкая армия получила подкрепление для противостояния сирийцам и курдам

@BabakTaghvaee / Twitter

Формирования Сирийской свободной армии (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок — прибыли в северо-восточную часть сирийского города Манбидж в преддверии наступления турецкой армии в этом районе. Ролик с прибывающими автомобилями бойцов ССА опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

На кадрах видно, как вереница внедорожников с военными проезжает по улице города. Как отметил автор публикации, силы ССА стягиваются в район Манбиджа в качестве подкрепления для турецких вооруженных сил, которые планируют занять город.

Ранее в понедельник, 14 октября, сообщалось, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие войска не намерены входить в Манбидж, который до сих пор занимают курдские силы. Он отметил, что город возьмут под свой контроль «настоящие арабские хозяева», безопасность которых обеспечит Анкара.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

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