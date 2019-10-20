США заявили о переброске своих солдат из Сирии в Ирак

США перебросят в западный Ирак около тысячи солдат из Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РИА Новости.

По его словам, ротация необходима для того, чтобы защищать Ирак, а также для продолжения борьбы с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство». Переброска войск осуществляется самолетами по воздуху, а также по земле — конвоями. Весь процесс передислокации займет несколько недель, отметил Эспер.

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14 октября сообщалось, что после начала турецкой военной операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев. Их переправляли в Ирак по воздуху: с аэродрома в сельской местности в районе города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством».

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