Кремль поделился ожиданиями от визита Эрдогана в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи сообщит о дальнейших планах по военной операции «Источник мира». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Песков отметил, что любые действия должны носить пропорциональный характер «обеспокоенностям» и не мешать процессу политического урегулирования.

Единственные легитимные вооруженные силы на территории Сирии по обращению руководства республики — это вооруженные силы России, добавил он.

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20 октября Дмитрий Песков допустил, что турецкая операция «Источник мира» может навредить политическому урегулированию. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков призвал турков не мешать этому процессу.

17 октября власти Турции и США договорились о приостановке военной операции сроком на пять дней. Однако уже на следующей день в СМИ появилась информация о том, что турецкая сторона возобновила боевые маневры.

О начале военной операции турецкий президент объявил 9 октября.

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