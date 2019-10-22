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В России отреагировали на готовность США воевать против Турции

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США никогда ранее не угрожали союзникам по НАТО применением военной силы. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

«Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО», — констатировал Пушков, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности применить военную силу против Турции в случае необходимости.

Российский политик назвал заявление американской стороны «невиданным» и «похожим на риторику». «Сегодня слушал в Стамбуле [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, глав МИД и обороны Турции. Вряд ли их удастся устрашить», — заключил он.

Ранее Майк Помпео заявил, что в случае необходимости США могут применить военную силу против Турции, однако не сказал, что именно может к этому привести. По его словам, в качестве ответа американская сторона может применить экономические силы и дипломатические полномочия, что является более предпочтительным, чем война.

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