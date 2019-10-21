Трамп признал возможность продлить перемирие в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости пятидневный режим прекращения огня на севере Сирии может быть продлен. Об этом он заявил во время заседания своего кабинета в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео во время переговорах в Анкаре достигли хорошей договоренности о перемирии сроком 120 часов. «Если нам потребуется небольшое продление, это произойдет», — заверил глава государства.

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19 октября стали известны детали переговоров турецкой и американской сторон. Переломным моментом оказалось требование турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Анкара начала военную операцию в Сирии 9 октября.

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