Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии

Стали известны детали переговоров американской и турецкой стороны, в ходе которых удалось договориться о перемирии на пять дней на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агенства, вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вели переговоры более четырех часов. Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.

Эрдоган заявил о готовности установить перемирие на 24 или 48 часов. В ходе дальнейшей дискуссии Пенс и Эрдоган договорились прекратить огонь на 120 часов. Отмечается, что после этого соглашения стороны быстро добились прогресса и по другим вопросам.

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Кроме того, Пенс заверил Эрдогана, что президент США Дональд Трамп ценит и уважает «турецкого лидера». Напряжение между сторонами также помог сгладить ответ вице-президента США, признавшегося, что многие члены делегации США — ветераны, а его сын тоже был военным. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших в ходе операции турков.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Анкара начала военную операцию в Сирии 9 октября.

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