Путин и Эрдоган одинаково оделись

Костюмы президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые они надели на переговоры в Сочи, сочли одинаковыми. Видеозапись со встречи лидеров двух стран появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Как отметили администраторы страницы, цвета костюма, галстука и рубашки у глав государств полностью совпадают. Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.

В мае российский дизайнер Валентин Юдашкин поделился своим мнением о стиле Владимира Путина. Юдашкин заявил, что президенту очень идет темно-синий цвет, поскольку он подходит под цвет его глаз. Он также одобрил выбор одежды Путина во время отдыха. Дизайнер назвал гардероб главы государства правильным.

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