Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике

Эксперт по деловому протоколу и этикету Гузель Кондратьева высказалась насчет костюма лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в котором он прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава КНДР приехал во Владивосток в черной одежде: на нем были костюм, длинное пальто, шляпа и ботинки. Кондратьева сообщила, что в его внешнем виде ничего странного не было. Иногда главы государств приезжают с визитом в другую страну в национальном наряде — такая практика называется протокольным костюмом и считается нормальной.

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Специалист также обратила внимание на культурный жест Ким Чен Ына: по прибытии он снял шляпу, поклонился, приветствуя встречающих, и затем снова ее надел.

Внешний вид Ким Чен Ына оценил народный артист РСФСР Михаил Боярский, передает радиостанция «Говорит Москва». «Приехать именно в шляпе — это возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора. Приподнять шляпу в знак приветствия — в этом есть большой шарм», — считает актер, который часто дополняет костюмы шляпами.

В среду, 24 апреля, Ким Чен Ын впервые приехал в Россию. Он прибыл на бронированном поезде в сопровождении заместителей председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Пхен Хэ и О Су Ен, министра иностранных дел Ли Ен Хо, начальника Генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль и других высокопоставленных чиновников. Встреча Ким Чен Ына с Путиным пройдет 25 апреля во Владивостоке.

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