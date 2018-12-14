Маска «ядерная бомба» с лицом Ким Чен Ына всполошила корейцев

Южнокорейская компания по производству косметики и одежды подверглась критике за продажу масок «ядерная бомба», на упаковке которых изображен северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщает ABC News.

С июня 2018 года компания продала более 25 тысяч таких масок, увлажняющих и отбеливающих кожу. По данным представителей КНДР, маски содержат минеральную воду с горы Пэктусан (Paektu), которая считается священной у жителей КНДР и Китая.

Несмотря на то что маски обрели массовую популярность в социальных сетях, многие сетевые магазины отказались распространять данную продукцию. «Это оскорбительно по отношению к тем, кто был подвержен репрессиям и мукам со стороны северокорейского диктатора», — сказал один из северокорейских беженцев.

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По версии издания, маски могут быть признаны незаконными в Южной Корее в соответствии с редко применяемым законом 1948 года, запрещающим гражданам выступать в пользу режима Кима.

Гора Пэктусан — место, названное священным после того, как, в соответствии с северокорейской легендой, на гору спустился отец основателя первого корейского государства Кочосон Хванун. С 1992 года на горе выбита надпись шириной 216 метров: «Пэктусан, Святая гора Революции (Ким Чен Ир. 16 февраля 1992 года)».

В апреле 2018 года во время первого за 11 лет саммита Южной Кореи и КНДР Министерство объединения Республики Корея представило парфюмерную коллекцию. Линия из пяти ароматов получила название Reunification Perfume («Аромат воссоединения»).

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