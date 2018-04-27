У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился свой запах

Во время первого за 11 лет саммита Южной Кореи и КНДР Министерство объединения Республики Корея представило парфюмерную коллекцию. Об этом сообщает Korea Herald.

Линия из пяти ароматов получила название Reunification Perfume («Аромат воссоединения»). В коллекцию вошли, в частности, духи The Scent of Hamgyeongnamdo, Haedanghwa с нотами южноазиатской розы Рагоса, The Scent of Pyeongannamdo, Daedonggang с нотами хвои и The Scent of Hwanghaedo, Haeju с морским свежим аккордом. По словам организаторов мероприятия, ароматы воссоздают ностальгические чувства корейцев, разделенных войной.

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Презентация прошла во время выставки In Search of Lost Time: The Scent of NORTHalgia («В поисках утраченного времени: аромат NORTHальгии») в международном выставочном центре KINTEX в городе Коян в провинции Кёнгидо.

Саммит с участием руководителей Северной Кореи и Республики Корея состоялся 27 апреля. Лидеры обсудили вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.

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