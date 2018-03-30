Жена Ким Чен Ына скопировала стиль Кейт Миддлтон

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына копирует стиль герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, сообщает The Sun.

28-летняя Ли Соль Чжу была неоднократно сфотографирована в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма. По мнению журналистов, подражая Кейт Миддлтон, супруга Ким Чен Ына старается выразить свою благосклонность к Западу.

Так, например, кремовый костюм Ли Соль Чжу сравнили с пальто герцогини такого же цвета.

Фото: Yves Herman / Reuters 1 /3

«Кажется, Ли старается подчеркнуть свой статус с помощью стиля леди из королевской семьи», — прокомментировала поведение первой леди Северной Кореи стилист Ким Мйонхэ (Kim Myonghee) из Сеула.

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В январе жена принца Уильяма герцогиня Кейт надела для встречи с шведской кронпринцессой Викторией платье британского бренда Erdem от дизайнера Эрдема Моралиоглу. Фотография с мероприятия была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца (резиденции британской королевской семьи), где наряд Кейт вызвал недоумение пользователей.

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