Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России». Об этом свидетельствуют фотографии главы государства, опубликованные на сайте Кремля в понедельник, 7 октября.

Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу гулял по тайге.

На некоторых снимках президент позирует на фоне сибирского ландшафта с посохом в куртке Mistral XPS07, стоимость которой на сайте «Армии России» составляет 7600 рублей. На других кадрах — в «Куртке, как у Путина» за 7090 рублей, брюках и жилетке цвета хаки. Последние в настоящий момент отсутствуют в онлайн-магазине, однако аналогичные модели представлены по ценам 3499 рублей и 6350 рублей соответственно.

Фото: Администрация Президента России 1 /3

Для отдыха на природе Сергей Шойгу выбрал продукцию этой же российской марки. На нем была серая толстовка с белым логотипом на рукаве за 1890 рублей и брюки камуфляжной расцветки за 3290 рублей.

Ранее 7 октября появилось видео с отдыха Путина накануне дня рождения. В ролике видно, как глава государства гуляет в лесу, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку. Сопровождавший его Сергей Шойгу в свою очередь выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.

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