Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири»

Китай является сложным партнером по переговорам, но при обсуждении контракта по газопроводу «Сила Сибири» России удалось добиться оптимального решения. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, не занимал ли Китай более сильную позицию в ходе переговоров.

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«Газпром» и китайская CNPC заключили договор о поставках российского газа в КНР сроком на 30 лет в мае 2014 года. Поставки планируется начать с 1 декабря 2019 года. В перспективе объем прокачиваемого газа достигнет 38 миллиардов кубометров в год.

В момент завершения переговоров Россия находилась под серьезным международным давлением в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма. О контракте было объявлено в период, когда западные страны начали вводить первые санкции. Соглашение подавали как свидетельство невозможности международной изоляции России.

Руководство «Газпрома» называет «Силу Сибири» уникальным проектом, так как газопровод построен с использованием исключительно российских технологий.

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