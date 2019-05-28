Китаю понадобилось еще больше российского газа

«Газпром» рассчитывает поставлять в Китай больше газа, чем предусматривают нынешние соглашения, рассказала глава «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, которую цитирует ТАСС.

«Китай выражает крайнюю заинтересованность [в дополнительных поставках]. Окончательно цифра не сформирована, и не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время», — отметила Бурмистрова.

По ее словам, речь идет о газопроводе «Сила Сибири», поставки по которому должны начаться с декабря 2019 года. По нынешнему 30-летнему контракту они должны составлять 38 миллиардов кубометров в год. При этом поначалу объемы будут ограничены 10 миллионами кубометров в сутки и к 2025 году достигнут плана.

По словам руководителей «Газпрома», «Силу Сибири» можно назвать уникальным проектом, поскольку он построен с использованием исключительно российских технологий.

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